Ciccioli lancia la sfida in Europa: "Porto la nostra voce a Bruxelles"

Da Palazzo degli Anziani alla sede del Parlamento Europeo di Strasburgo, passando per l’auspicio di un successo di Donald Trump alle elezioni di novembre negli Stati Uniti: è partita ieri la corsa di Carlo Ciccioli come candidato unico di Fratelli d’Italia nelle Marche in vista delle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno prossimi. Un’impresa non certo facile, con il vento della filiera istituzionale di centrodestra che continua a soffiare a favore, ma in leggero affievolimento. Ciccioli infatti entrerà nella competizione interregionale che comprende Lazio, Umbria e Toscana oltre le Marche e già si iniziano a fare i primi calcoli: "Nel nostro collegio ci sono 12 milioni di abitanti e stando alle stime della vigilia Fratelli d’Italia in questo territorio potrebbe ambire a 6 seggi – ha detto l’ex capogruppo del partito di Giorgia Meloni in Regione rivolgendosi alla numerosa platea fatta di amministratori e simpatizzanti del partito di destra –. Tenendo conto che il Lazio la farà da padrona sarà necessario lo sforzo di tutti per raggiungere l’obiettivo, per incidere sulle politiche comunitarie da protagonisti e per cambiarla nel profondo questa istituzione".

Ciccioli, anconetano doc, ha scelto la sede comunale di Palazzo degli Anziani soprattutto per scaramanzia: "Qui un anno fa circa si presentò ufficialmente alla città Daniele Silvetti che poi ha trionfato alle comunali di Ancona. Questo luogo è stupendo e porta bene. Ancona si è da sempre dimostrata una città fortunata per Fratelli d’Italia e per la destra, proprio da piazza Roma è partita la cavalcata per le politiche del 2022. Un sito questo di forte identità, il ‘Palazzo dei Saggi’". Tanti riferimenti alle sedi comunitarie e a come portare la destra sempre di più dentro quella istituzione; poco o nulla sulla sua città e zero sui rapporti burrascosi con la giunta regionale e col presidente Acquaroli di fine 2022 quando la sua nomina di assessore, nell’ambito di un rimpasto legato alle politiche che tolsero al presidente Acquaroli diversi pezzi, saltò a seguito di alcune sue dichiarazioni sugli alluvionati del senigalliese che suscitarono reazioni veementi.

Piuttosto il richiamo all’unità e al sostegno: "Da Ascoli al Montefeltro, voi tutti mi dovete aiutare. Io so cosa devo fare e ci metterò tutto l’impegno, ma da solo non ce la potrei fare. Non è la candidatura di Carlo Ciccioli, ma di tutto un movimento di popolo, della destra contro la sinistra progressista, per un Unione Europea con meno burocrazia, meno regole e più contenuti, non a favore delle banche e della finanza, ma delle istanze delle persone e del sociale. Il 2024 sarà un anno da incorniciare e potrà essere di vera svolta con la vittoria della destra in Europa in attesa di un cambiamento anche alla Casa Bianca".

p. cu.