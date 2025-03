Ciccioli minaccia pure un esposto: "I colpevoli? Quelli della Mancinelli"

"Il disimpegno di Cariverona dalle Marche è una scelta gravemente dannosa. Ancona rischia di perdere investimenti essenziali". Il rischio palesato dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, è purtroppo molto concreto, se non assodato. Ciccioli, dopo un primo intervento di alcuni giorni fa, torna a lanciare un allarme e a prendere di mira quelli che considera i responsabili di questa situazione: "I miei timori si sono rivelati fondati e spiace constatare come la si butti sempre in diatriba politica, quando a parlare sono proprio i colpevoli di questa situazione – dice Ciccioli che poi minaccia azioni forti – Per il disimpegno di Cariverona esiste attualmente una procedura non perfezionata al Ministero Economia e Finanza e alle Fondazioni e da parte mia sto valutando più iniziative: al Tar, trattandosi di enti pubblici, al Ministero e non escludo anche di presentare un esposto, un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, anche con il sequestro conservativo dei loro patrimoni personali. L’aver suggerito alla Fondazione Cariverona di disimpegnarsi dal territorio marchigiano con la sponda della Fondazione Carifac di Fabriano, individuata come soggetto aggregatore delle Fondazioni bancarie delle Marche, lasciando tra l’altro perplessa Jesi e anche Loreto, appare sbagliata sotto molteplici punti di vista. Le erogazioni nel territorio di Ancona, che oggi si aggirano intorno ai 4 milioni di euro annui destinati in larga parte a cultura e sociale, rischiano in breve tempo di essere ridotti al 10% (400mila euro circa). Secondo la bozza di accordo con la Fondazione Carifac, infatti, sarebbe previsto un contributo una tantum di 30 milioni di euro da parte di Cariverona. Una cifra del tutto insufficiente rispetto al valore delle quote Unicredit possedute dall’ex Cassa di Risparmio di Ancona, stimabili in oltre i 150 milioni di euro".

Poi un nuovo affondo sul centrosinistra: "A chi attacca il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, voglio ricordare che è stata l’ex sindaco Valeria Mancinelli, del Pd, a non nominare un nuovo rappresentante nel CdA al posto del dimissionario Pacetti per motivi di salute. Il sindaco di Ancona aveva indicato, lo scorso anno, l’economista Mario Baldassarri che secondo Verona, stranamente, non era in possesso dei requisiti idonei. Oggi più che mai serve accendere un riflettore su questa vicenda: il sindaco Silvetti deve farsi portavoce della tutela delle esigenze del nostro territorio".

p.cu.