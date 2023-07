Ciccioli: "No impianto fotovoltaico a terra"

"No a dieci ettari di fotovoltaico a terra alle pendici del Monte Strega": una mozione anche in consiglio regionale. "Nella seduta del primo agosto – spiega il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli - sarà discussa la mozione, a mia prima firma e sottoscritta da tutti i capigruppo sia di maggioranza che di opposizione, relativamente al progetto per l’installazione di pannelli fotovoltaici a terra, ‘Sassoferrato 1’ e ‘Sassoferrato 2’ nell’area industriale sovracomunale di Monterosso Stazione. Non solo. In consiglio provinciale oggi pomeriggio (ieri, ndr) sarà ufficialmente presentata una mozione ‘figlia’, a prima firma del consigliere di FdI Belinda Raffaeli. Un’accelerazione dei tempi necessaria in vista della conferenza dei servizi prevista nei prossimi giorni. L’impianto fotovoltaico in questione, un’invasiva occupazione di suolo in un’area paesaggisticamente pregiata, può essere ben collocato altrove evitando così una ferita gravissima che segnerebbe, per decenni, un territorio ad alta valenza ambientale e naturalistica, anche perché collocato in prossimità di produzioni agricole bio, a ridosso delle abitazioni e della tratta ferroviaria Fabriano-Pergola ad alta vocazione turistica".