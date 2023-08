Ciclabile del futuro a Rosora: l'incursione dei vandali

Atti vandalici nella notte, lungo la pista ciclabile "2km di futuro" realizzata dal gruppo Loccioni che qui ha la sua sede.

Danneggiata di vandali scatenati in particolare la cartellonistica che illustra il percorso naturalistico e alcuni paletti che lo delimitano e illuminano.

Alcuni sono stati proprio divelti. L’ipotesi è che nella notte un gruppo di ragazzi sia entrati con i motorini effettuando come delle corse di velocità finite appunto contro il cartellone e contro i paletti.

"Cari ragazzi, nulla può giustificare questi gesti di inciviltà e vandalismo che arrecano un danno ai nostri beni comuni e alla collettività – denuncia un cittadino postando le foto sui social network-. Essere cittadini significa anche rispettare il paese, il patrimonio pubblico, gli spazi e i servizi. Naturalmente speriamo che sia l’ultimo caso". In tanti arrabbiati, per la ferita ad uno dei luoghi più suggestivi del paese, apprezzato e frequenato da moltissima gente. E in diversi chiedono la videosorveglianza o maggiori controlli per prevenire i sempre più numerosi atti vandalici.

Sa.fe.