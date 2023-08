Ciclabile ko: "Io, disabile bloccato nel fango"

Percorrere quel sentiero è diventato un’impresa. Non solo a piedi, ma anche in bicicletta. Se ci si trova poi in una condizione di disabilità la situazione diventa davvero difficile.

"Sono disabile da circa cinque anni. Mi muovo spesso sulla mia bicicletta, del tipo del pilota Zanardi per capirci. Ho potuto notare con dispiacere che le condizioni della ciclabile di Falconara per Chiaravalle sono difficili. Gran parte del tratto, per almeno un chilometro, è un pantano, allagato dai cannoni che irrigano il mais. Sono disabile appunto e con il mio trike è stata un’impresa". A raccontarlo, è Massimo Cerioni, della Fiab, federazione italiana ambiente e bicicletta. Il fango lo rende impraticabile se non arrancando e sporcandosi. Lo stesso suggerisce: "Occorrerebbe arretrare la coltivazione in modo che l’acqua che serve per irrigare non insista sulla pista. Il problema non è solo per quelli come me ma anche per chi va in bici e chi la percorre a piedi". La segnalazione è stata fatta anche attraverso i canali social che i falconaresi usano per comunicare e lanciare appelli all’amministrazione comunale. Un cittadino ha scritto: "Dopo l’allagamento avvenuto nel novembre del ’21 in quei 300 metri di pista ciclabile basta una leggera pioggia o l’irrigazione del campo adiacente che diventa molto difficoltoso percorrerla sia a piedi che in bici. Il problema è stato segnalato più volte agli organi competenti ma senza alcuna risposta". Un altro problema è stato segnalato in queste calde ore da una donna con un piede rotto rimasta bloccata all’accesso dell’ascensore per la spiaggia: "Ascensore di via Cairoli rotto. E’ stato davvero un piacere entrare alla piattaforma Bedetti, poi decidere di cenare in un ristorante più a nord e non poter uscire con l’ascensore. Con fatica ho fatto le scale. A me prima o poi mi passa, ma chi le scale non può proprio farle? Possibile che ogni volta che si fa qualcosa di buono dura una manciata di mesi e poi va tutto allo sfacelo?". L’amministrazione comunale ha risposto che è in corso la manutenzione straordinaria. Un utente ha replicato: "Anche l’ascensore di Palombina vecchia ha la porta a vetro rotta e non funziona da Ferragosto, per non parlare dello sporco da mesi. Ci devono entrare passeggini e carrozzine. E’ veramente indecoroso".

Silvia Santini