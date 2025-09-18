Ciclabile, nuovo colore e inaugurazione a metà

Ritinteggiato di grigio il cordolo della pista ciclabile senape, domani a Porta Valle si inaugura la pista ciclabile giallo ocra che tanto ha fatto discutere. Il cordolo giallo ocra, dopo le polemiche è stato ritinteggiato di grigio. L’ex presidente del consiglio comunale Daniele Massaccesi ha sollecitato sulla questione più volte la Soprintendenza oltrechè il Comune senza avere risposte: "Il cordolo è stato ridipinto con una specie di verdesalvia, colorato anche male, forse non finito, che vorrebbe mettere rimedio a una bruttura sotto le mura antiche. Un ringraziamento alla sovrintendenza e al Comune per aver risposto per iscritto alle mie sollecitazioni sull’argomento. Che bel dialogo con i cittadini".

In occasione dell’iniziativa nazionale Giretto d’Italia cui aderisce il Comune il taglio del nastro di tratto di ciclabile: "Alle 17.30 - spiegano dall’Amministrazione - inaugureremo il nuovo tratto di pista ciclabile che dal Torrione di Mezzogiorno raggiunge l’incrocio con viale XXIV Maggio per collegarsi con la pista che, attraversando il Boario, arriva fino al parco del Granita". Quest’ultimo tratto è bloccato ormai da mesi per un problema in capo alla ditta. Una criticità che non ha mancato di sollevare polemiche per via del cantiere ormai colabrodo con bambini che vi giocano dentro.

"Sarà aperta a tutti, ma con particolare attenzione a chi frequenta le scuole secondarie di 1° grado – spiegano dal Comune - la nuova edizione del Giretto d’Italia, la sfida tra città promossa da Legambiente che premia chi si muove in modo sostenibile, scegliendo di recarsi a scuola o al lavoro in bici o con micromobilità elettrica".

L’appuntamento è per domani con misurazione dei passaggi dalle ore 7 alle ore 9 in quattro checkpoint: in Via Gola della Rossa, in Via Schweitzer, all’Arco Clementino e in Via Lorenzo Lotto. Transitando in uno di questi chcek point, i più grandi potranno ritirare il buono per un caffè offerto da Caffè Saccaria, i più piccoli un simpatico omaggio, tutte e tutti invece un tagliando per partecipare all’estrazione di gadget a tema. "Promuovere la mobilità sostenibile - dice la presidente del circolo Legambiente Azzaruolo di Jesi, Francesca Paolini - significa ridurre il traffico e aumentare la sicurezza stradale e ridurre le emissioni". L’estrazione dei premi sarà effettuata nel pomeriggio stesso a Porta Valle prima del taglio del nastro.