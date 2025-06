Ciclabili, "scontro" sulle connessioni

Congiunzione della Cicloviaione turistica - un’opera realizzata dalla Regione, situata in via Zara - con la ciclabile urbana: ci sono novità.. "Abbiamo attentamente valutato l’intervento – dicno dal Comune – e riteniamo che l’attuale realizzazione dell’intersezione tra due ciclabili necessiti di miglioramenti per allinearsi agli standard di qualità che perseguiamo nella nostra città. In particolare la ciclabile urbana è stata bloccata da un cordolo che obbliga a deviare verso il sottopasso pedonale di via Zara, interrompendo la continuità della ciclabile esistente. Abbiamo segnalato alla Regione la necessità di rivedere questo aspetto. Come Amministrazione, il nostro impegno primario è volto a connettere e valorizzare i tratti di piste ciclabili già presenti nel nostro territorio, superando le attuali disconnessioni. Stiamo lavorando per creare una rete ciclabile fluida e continua. Proprio per questo, riteniamo che la modalità di realizzazione di questa specifica intersezione in via Zara non sia in linea con la visione complessiva che stiamo portando avanti. Sebbene l’intervento sia di competenza regionale, la qualità della rete ciclabile di Jesi è una priorità. Ci siamo attivati affinché si trovi una soluzione che rispetti i criteri di buona progettazione e che si integri con il lavoro che stiamo portando avanti per connettere le ciclabili esistenti, andando a modificare il tratto realizzato".