Ciclismo: Roglic e Pogacar, un derby sloveno al Trittico Lombardo

Il Trittico Lombardo di Ciclismo, che vede al comando della provvisoria classifica l’elvetico Marc Hirschi (2° all’Agostoni, 4° alla Bernocchi), oggi si conclude con la Tre Valli Varesine giunta all’edizione numero 102. Sfida fra sloveni con Primoz Roglic (Jumbo Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), primo e secondo al recente Giro dell’Emilia, i più attesi nella classica varesina che avrà alla partenza anche Pinot, Vlasov, Formolo (vincitore della Coppa Agostoni), Carapaz, Adam e Simon Yates, il tricolore Velasco e Alaphilippe. La corsa scatterà da Busto Arsizio alle ore 12 e si concluderà in via Sacco a Varese dopo 196,5 chilometri. La prova dei Professionisti sarà preceduta dalla Tre Valli Varesine Women’s Race-e-work . Anche per le ragazze partenza (ore 9) da Busto. Sul tabellone delle favorite ci sono i nomi della danese Ludwig frescia del trionfo al Giro dell’Emilia, Realini, Silvia Persico, Cavalli, Zanardi, Balsamo, Vigilia che ha vinto domenica scorsa la Coppa San Daniele del Friuli. La Tre Valli femminile sarà trasmessa in diretta da Rai Sport a partire dalle 9, mentre su Rai Due la diretta dei professionisti a partire dalle 16.15. Dan.Vig.