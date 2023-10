Ciclista cade a terra a Senigallia: grave 70enne - Incidente strada San Silvestro

Grave incidente questa mattina poco dopo le 11 sulla strada di San Silvestro. Un ciclista 70enne di Falconara stava percorrendo la strada in direzione sud quando improvvisamente è caduto a terra. Da capire se l’uomo, che si trovava in località Castellaro, sia caduto a causa di un malore o abbia perso il controllo della sua bicicletta per via di un ostacolo. L’uomo era in testa a un gruppo di ciclisti che lo hanno visto cadere improvvisamente a terra. Diverse le escoriazione e le lesioni riportate: le condizioni del 70enne sono apparse subito gravi: dall’ospedale di Torrette di Ancona si è alzata in volo l’eliambulanza. Dopo i primi accertamenti il ciclista è stato trasferito nel nosocomio regionale dove versa in gravi condizioni. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale di Senigallia. Secondo i primi accertamenti non dovrebbero esserci altri mezzi coinvolti. L’incidente non ha causato problemi alla circolazione in quanto accaduto in una strada poco trafficata, ma da sempre molto utilizzata dagli amanti del ciclismo per via dei numerosi saliscendi presenti nel percorso collinare che collega la spiaggia di velluto alla statale adriatica sud.