Ciclista di 65 anni chiede risarcimento danni di 10mila euro al Comune di Ancona

Cade in una buca in sella alla sua bicicletta da corsa e fa causa al Comune per avere un risarcimento danni di 10mila euro.

A finire a terra, lungo via Strada Vecchia del Pinocchio, è stato un anconetano di 65 anni, con la passione delle due ruote. Era mattina quando il 23 aprile dello scorso anno il cittadino si è trovato a dover fare in conti con una delle strade groviera della città.

Il ciclista stava pedalando in direzione Baraccola quando si è trovato diversi avvallamenti sulla strada e diverse buche. Alcune era riuscito a superarle ma una gli è stata fatale. In sella alla sua Bianchi è caduto a terra riportando un trauma cranico commotivo e la rottura del naso. Sul posto arrivarono una ambulanza che lo portò in ospedale per le cure e i vigili urbani che nella relazione avevano indicato che l’incidente era avvenuto per la strada dissestata. Il ciclista riportò una prognosi di 60 giorni. Per questo prima ha chiesto, attraverso l’avvocato Mirco Rossini, un risarcimento al Comune, avviando una trattativa stragiudiziale. La richiesta del danno risale al 2 maggio del 2022, poche settimane dopo l’incidente. La società incaricata dall’amministrazione a seguire queste pratiche ha fatto i suoi accertamenti, incaricato periti, medici per lo stato di salute del ciclista, arrivando alla conclusione che secondo loro il Comune non è responsabile dell’incidente. Il 65enne ha quindi deciso di fare causa al Comune, sempre con lo stesso avvocato, davanti al giudice di Pace che ha fissato l’udienza al 6 settembre prossimo. Dopo l’incidente l’ufficio tecnico del Comune era andato in via Strada Vecchia per coprire le buche e gli avvallamenti costati la caduta al ciclista amatore. Successivamente tutta la strada è stata oggetto di un nuovo asfalto, dalla farmaceutica Angelini fino al Pinocchio. Il Comune resisterà in giudizio con l’avvocato Monica De Feo dell’avvocatura comunale.

ma.ver.