Jesi, ciclista di 45 anni trovato morto in un canale

Travolto in bicicletta di notte "Strada senza illuminazione Non era visibile in alcun modo"

Jesi (Ancona), 19 marzo 2023 – Un ciclista di 45 anni è stato trovato morto nel tardo pomeriggio in un canale di scolo lungo la strada che collega Jesi a San Marcello. L'uomo era in sella a una bici elettrica a pedalata assistita per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Jesi è finita fuori strada.

Il corpo del ciclista, che abita a Jesi, è stato trovato ad alcuni metri di distanza dal mezzo. Sono in corso indagini per capire se la bici sia stata urtata da un mezzo in transito o se il ciclista abbia fatto tutto da solo, a causa di un malore. Sul posto anche i carabinieri e il 118.