Ciclista travolto e ucciso da un’auto. Muore a 63 anni Piero Guerriero

Investito da un’auto mentre va in bici, in via Cartiere Vecchie, davanti al supermercato Lidl. Ha perso così la vita a 63 anni ieri, attorno alle 19,40, Piero Guerriero scrittore e piccolo imprenditore: sua l’agenzia pubblicitaria e di comunicazione Capolinea di cui era direttore.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire Guerriero era in sella alla sua bici lungo via Cartiere Vecchie, zona non così illuminata e già teatro di gravi incidenti e faceva rientro a casa quando, all’altezza dell’incrocio con via Padre Pellegrini una vettura lo ha colpito e nel rovinare a terra ha battuto fortemente la testa. A dare l’allarme sarebbe stato lo stesso automobilista, sotto choc ma praticamente illeso. All’arrivo dei soccorsi, sul posto automedica e Croce Verde di Jesi, Piero Guerriero era esanime a terra in arresto cardiaco e con il cranio rotto.

Inutile per lui ogni tentativo di soccorso. I medici non hanno potuto che constare il decesso del ciclista jesino, originario di Sassoferrato particolarmente noto e apprezzato in città. Dall’arte visiva al teatro (Guerriero ha prodotto anche spettacoli), dalla musica all’animazione fino ad approdare al design, disciplina che gli ha permesso di riassumere anni di studio e di ricerca in un’unica materia: comunicare con successo.

E’ toccato ai carabinieri del nucleo Radiomobile avvisare la moglie, sarta e imprenditrice della moda della notizia che mai avrebbe voluto sentire. Uno choc per l’intera comunità e tutti quei cittadini che ieri rientrando dal lavoro o dagli acquisti natalizi hanno visto il telo bianco a terra. Un altro ciclista investito sulle nostre strade, nella zona commerciale poco distante dal centro cittadino. Al vaglio dei carabinieri la dinamica e le responsabilità del tragico incidente. Inevitabili anche i disagi al traffico per tutta la durata dei rilievi considerata anche l’ora di punta.

Sara Ferreri