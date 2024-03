Ciclista trovato disteso a bordostrada. Malore o investimento: si indaga

E’ stato rinvenuto ferito in maniera gravissima un ciclista nel tardo pomeriggio di ieri a Villa Costantina di Loreto. A notarlo disteso a terra bordostrada un automobilista di passaggio. L’uomo ha 43 anni. La task force di soccorsi è scattata in quel momento. Sul posto è atterrata anche l’eliambulanza partita dal nosocomio regionale. L’uomo è stato intubato dal personale sanitario e portato d’urgenza all’ospedale di Torrette. Era in stato di incoscienza. Al vaglio quanto realmente successo: è probabile che l’uomo abbia avuto un malore mentre era in sella ma non è escluso che possa essere stato urtato da una macchina in transito. Sul posto pare non ci fossero testimoni quando è accaduto, a parte gli automobilisti che passando appunto hanno visto l’uomo a terra e hanno pensato subito al peggio. Sono i carabinieri e la polizia locale a indagare per ricostruire cos’è successo. Potrebbero essere visionate le telecamere di videosorveglianza, occhio che coprirebbe in parte la zona al confine con Porto Recanati e va verso il mare in rettilineo.