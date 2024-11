Ciclisti falciati per un colpo di sonno

Investiti e uccisi da un’auto mentre pedalavano uno vicino all’altra, condividendo lo sport che amavano entrambi, la bicicletta. A tre mesi dall’incidente avvenuto a Marzocca di Senigallia, la Procura di Ancona ha chiuso le indagini sulla morte di Marco Torcianti, 47 anni e la moglie Sara Ragni, 36 anni. La mattina del 13 agosto scorso la coppia, ciclisti amatoriali, residente a Polverigi, era uscita per una pedalata tranquilla e si trovava a bordo strada sulla statale Adriatica 16 quando una Mazda l’ha travolta. Una morte sul colpo la loro. Al volante della vettura, che avrebbe invaso la loro corsia di marcia, c’era un 19enne di Cagli con a bordo la fidanzata. Il giovane è indagato per omicidio stradale plurimo aggravato (per la contestazione dell’infrazione stradale) e rischia ora un processo. E’ difeso dall’avvocato Chiara Gasparini. I familiari della coppia di ciclisti è rappresentata dall’avvocato Alessio Stacchiotti. Dalle indagini che il pubblico ministero Andrea Laurino ha delegato alla polizia stradale è emerso che il giovane alla guida della Mazda non era né ubriaco né drogato.

A causare l’incidente sarebbe stato un colpo di sonno. Il 19enne, un neopatentato, era partito molto preso da Cagli quella mattina, attorno alle 3, per raggiungere Portonovo e fare l’alba in canoa, in mezzo al mare. Finita l’escursione aveva ripreso l’auto con la fidanzata per arrivare a Senigallia dove aveva in programma di trascorrere una giornata al mare. Nel tragitto avrebbe avuto un colpo di sonno, proprio mentre si trovava in zona Ciarnin, a Marzocca. La Mazda era diretta a nord, mentre i due ciclisti procedevano in direzione sud. Poco dopo le 11 l’incidente. L’auto avrebbe invaso repentinamente l’altra corsia travolgendo i due ciclisti. Un impatto devastante nel quale furono coinvolte di riflesso altre tre vetture. Il veicolo del 19enne si fermò in un fosso a bordo strada, a ridosso del distributore di metano. Non ci fu nulla da fare per moglie e marito, entrambi tesserati con il team Cingolani. Il 19enne e la fidanzata riportarono solo ferite superficiali e furono trasportati in ospedale da due ambulanze. La violenza dell’impatto aveva distrutto le due biciclette, quasi irriconoscibili. La coppia non aveva con sé i documenti e per risalire alle loro generalità la polizia aveva avuto due aiuti, uno dal gps incorporato ad una delle due bici e l’altro da una telefonata arrivata al cellulare di una delle due vittime, era Giacomo Cingolani, del negozi di bici di Pianello di Ostra, lo stesso del team a cui appartenevano moglie e marito. Il telefonino del 19enne alla guida della Mazda invece era stato trovato nello zaino. Ha escluso una distrazione al volante.