Ciclo di "interviste" agli animali ospiti

È cominciato un mese di giugno pieno di iniziative al Parco Zoo Falconara. In calendario momenti di sensibilizzazione e simpatici sketch, attraverso i quali le biologhe dello staff didattico–scientifico fingeranno di intervistare un animale per approfondirne la conoscenza. Dopo l’intervista di ieri nell’Aia del Contadino al lupo, domani tocca agli okapi (ore 14): il personale inscenerà un giocoso faccia a faccia per raccontare curiosità, abitudini e caratteristiche della rara specie a rischio estinzione. I protisti, piccoli e sorprendenti organismi, saranno invece al centro, domenica 11 giugno, di un inedito approfondimento a cura del Laboratorio di Protistologia dell’Università di Macerata. In programma, all’Aia del Contadino, due affascinanti focus dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17. Domenica 18 giugno toccherà all’intervista alla zebra. L’appuntamento è sempre alle 14. A chiudere il ciclo di interviste, domenica 25 giugno, i gibboni, le piccole e agilissime scimmie dalle spiccate capacità acrobatiche, e in particolare Nonouse, tra le mamme più famose del Parco Zoo. Da non dimenticare, ogni sabato e domenica, gli approfondimenti dedicati agli okapi (ore 11), ai grifoni (16.30) e all’ippopotamo (17.30).