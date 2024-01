Ciclocross, Pazzaglini si piazza al secondo posto in gara

Il ciclocross regionale ha salutato il 2023 con la gara di Ascoli Piceno valida per il Trofeo Team Special Works, valida anche quale dodicesima e penultima prova dell’Adriatico Cross Tour nella quale si sono impegnati 150 atleti, tra agonisti e amatori. Tra i più giovani da segnalare il secondo posto di Alessandro Pazzaglini (Pedale Chiaravallese) tra i G6 uomini, terzo Davide Sdruccioli (Team Cingolani) negli esordienti uomini secondo anno. Nel femminile vittoria di Stella Forti (Team Cingolani) tra le esordienti donne secondo anno, mentre tra gli allievi terzo posto per Lorenzo Iaconeta (Team Cingolani) che precede il compagno Edoardo Fabbri. Doppietta vincente del Team Cingolani con Nefelly Mangiaterra e Myrtò Mangiaterra tra le donne open. Negli uomini open secondo Alessio Agostinelli (KTM Protek) su Michele Carubini (Team Cingolani), quinto Lorenzo Cionna (Passatempo Cycling Team). Primati di categoria in ambito amatoriale per Antonio Macculi (Team Cingolani) tra i master 1, Claudio Moronci (Team Cingolani) tra i master 2, Alessandro Diletti (Team Cingolani) tra i master 4, Paolo Sorichetti (Passatempo Cycling Team) tra i master 6 e Giuseppe Campanari (Superbike Bravi Platform Team) tra i master 8.