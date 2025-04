Ciclopedonale aperta con rischio contenziosi e problema espropri

Procedure di esproprio e rischio contenziosi sui lavori: le magagne della ciclopedonale del Conero a più di un anno dalla sua inaugurazione. Non bastasse, come emerso dall’analisi effettuata dall’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini, ci sono altri problemi, tra cui gli sfalci della vegetazione sorta lungo il percorso da Pietralacroce a Portonovo in questo assaggio di primavera e le opere di manutenzione sul tracciato messo a dura prova dalle precipitazioni invernali.

Era il 7 aprile 2024 (il consigliere di centrodestra Teodoro Buontempo, presentando l’interrogazione urgente ieri in consiglio ha attribuito il taglio del nastro alla precedente amministrazione) quando la giunta ha inaugurato ufficialmente la pista ciclabile progettata e realizzata dalla sindacatura di Valeria Mancinelli. In questo primo anno i problemi legati agli espropri dei terreni nei confronti dei privati dove corre la pista non si sono ancora risolti così come non sembrano risolversi le querelle con la ditta che ha realizzato l’opera.

Grane emerse in sede di rilascio del collaudo dell’opera stessa, formalmente una procedura non ancora chiusa, con crediti vantati dall’impresa su cui c’è l’opposizione del comune. Nel frattempo la bella stagione è arrivata e sono già tanti gli appassionati di bici e di passeggiate, anconetani e non, che hanno scelto il suggestivo percorso del Conero, anche se c’è necessità di alcuni interventi: "Serve una manutenzione per eliminare le erbacce che si sono accumulate _ ha detto l’assessore Tombolini _; abbiamo provato a farci aiutare da alcuni sponsor privati per concorrere nel reperimento delle risorse e poi ricambiare in qualche modo, ma non è ancora stato possibile. Sarà necessario, inoltre, reperire e applicare materiale compatibile con quella tipologia di ciclabile, per evitare il deperimento in caso di forti piogge. Insomma, serve materiale adatto altrimenti saranno necessarie manutenzioni costanti e numerose oltre che onerose. Sulle vicende contrattuali speriamo di poter transare e di non avviare contenziosi lunghi e dolorosi".