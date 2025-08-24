Ciclopedonale bloccata. Decine gli alberi caduti dopo le raffiche di vento

Tsunami di alberi sulla pista ciclopedonale del Conero. Il temporale di giovedì, con la bomba d’acqua unità a forte vento ha messo a dura prova il percorso che da Vallemiano porta a Portonovo, più di dieci chilometri di percorso immersi nella natura. È stata una strage di piante, cadute proprio sulla strada riservata a pedoni e amanti delle bici. Diversi gli alberi crollati a terra che hanno sbarrato la strada. Chi si è trovato a fare una passeggiata venerdì ha trovato uno scenario devastante. Diversi i ciclisti tornati indietro e gli amanti del trekking che hanno dovuto rinunciare alla camminata. Anche chi si è recato con il cane ha dovuto rinunciare al consueto giro. Il punto più devastato è proprio quello vicino a Vallemiano, a un chilometro dall’inizio del percorso. Sono crollate piante a grosso fusto e pioppi.

Ci sono anche alberi che sono rimasti in bilico e che rischiano di piombare a terra da un momento all’altro. Alcuni passanti hanno segnalato il problema chiamando i vigili del fuoco. Il percorso è comunale e dovrebbe essere stato informato anche il Comune. La ciclopedonale è stata inaugurata lo scorso anno ad aprile e garantire la sua manutenzione non è semplice. Il Carlino a inizio agosto ne aveva testato le condizioni facendo un sopralluogo dopo diverse segnalazioni che lamentavano una scarsa manutenzione del percorso che la stava rendendo un po’ meno bella. L’erba era cresciuta a dismisura arrivando ad altezza uomo in certi tratti e restringendo di molto la larghezza del percorso, stretto anche per far passare le biciclette.

Scopo della ciclopedonale era incentivare le persone, sia i residenti del capoluogo ma anche i turisti e quelli dei comuni vicini, a una mobilità dolce attraversando quartieri e frazioni, da Pietralacroce a Montacuto, passando per Varano. Proprio imboccandola dal bivio per Varano però, lungo la provinciale del Conero, bisogna collegarsi attraversando la strada su un attraversamento pedonale che non si vede più. Le strisce bianche sono quasi invisibili e quindi anche agli automobilisti che dovrebbero rallentare per non investire nessuno.

Arrivando all’ultimo tratto in direzione di Portonovo, del parcheggio a monte, il sentiero della ciclopedonale era interdetto da una grossa quercia che era crollata più di un mese fa. Era il 12 luglio scorso quando la polizia locale aveva dovuto chiudere gli accessi al percorso a causa dell’albero che ostruiva il passaggio. Anche in quel caso c’era stata una ondata di maltempo, qualche giorno prima.

