"Ciclovia Adriatica da realizzare nel lungomare di Marina in tre mesi: serve una deroga"

Montemarciano (Ancona), 17 settembre 2025 .- Corsa contro il tempo per realizzare la ciclovia Adriatica sul lungomare di Marina i cui lavori non possono coesistere con quelli per il ripascimento che partiranno nei prossimi giorni. Ammontano a 3,5 milioni di euro i fondi statali assegnati dalla Regione Marche al Comune di Montemarciano, per realizzarla ma i tempi sono strettissimi, come evidenzia il sindaco Maurizio Grilli. I lavori non potranno partire prima di aprile del 2026 e dovranno completarsi in appena tre mesi. Si punta ad una deroga. Non mancano le incognite sul possibile esito del cantiere. Il sindaco Grilli spiega: “In totale, le Marche hanno ottenuto 27,5 milioni di euro per realizzare tutti i tratti mancanti di questa importante opera infrastrutturale e il lungomare montemarcianese, con i suoi 4,6 km di lunghezza, sarà parte integrante del progetto di mobilità sostenibile della Ciclovia Adriatica, che, nella nostra regione, consentirà di unire San Benedetto del Tronto a Gabicce Mare e che, a livello nazionale, andrà da Trieste a Santa Maria di Leuca. Al nostro Comune, però, così come ad altri, è toccato il ruolo di soggetto attuatore, e i tempi per realizzare i lavori sono molto stretti, dato che il termine per ultimarli è stato fissato al 30 giugno prossimo. Situazione complessa per la nostra amministrazione, perché il nostro Comune non può svolgere il ruolo di stazione appaltante qualificata, e quindi gran parte delle procedure dovranno essere esternalizzate. L'opportunità, però, è grande per iniziare concretamente il processo di riqualificazione del lungomare, anche se le incognite non mancano e sono rilevanti. Per questo abbiamo chiesto supporto alla Regione per gestire un'operazione così complessa, anche in virtù dei lavori di ripascimento che riprenderanno ad ottobre prossimo e termineranno a fine marzo 2026: ciò significa che i lavori di realizzazione della Ciclovia potranno iniziare solo ad aprile prossimo. La nostra Amministrazione dovrà affrontare una sfida notevole, quindi, mai affrontata nei tempi recenti. C'è consapevolezza di questo, sia tra gli amministratori che tra i tecnici comunali, ma non potevamo rinunciare al finanziamento e ad una opportunità così importante per il nostro lungomare, all'interno peraltro di un progetto così rilevante che coinvolge tutti i Comuni costieri”. Giovedì scorso, la Giunta ha deliberato l'adesione al progetto e “al più presto inizierà il complesso iter burocratico. L'auspicio è fin da ora che i tempi di ultimazione lavori ottengano una congrua deroga, perché la data del 30 giugno 2026 mette in difficoltà anche Enti locali più grandi e attrezzati del nostro”