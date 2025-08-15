Ciclovia dell’Esino: lavori per l’erosione

Proseguono i lavori per la ciclovia dell’Esino che in alcuni tratti ha eroso la pista ciclabile e la giunta Fiordelmondo mette in cantiere modifiche al piano regolatore per l’area della città dell’asse sud.

C’è tempo fino al 15 settembre prossimo per presentare proposte e contributi per le modifiche al Prg. I proprietari di aree e terreni infatti hanno manifestato interesse e richieste per le intenzioni di modifica del Prg. Il termine originario era andato in scadenza lo scorso 3 giugno ma era "emersa la necessità di avere a disposizione un ulteriore tempo" come hanno spiegato gli uffici comunali.

L’obiettivo è la formulazione di un masterplan per la zona racchiusa tra l’asse sud (dal centro commerciale Arcobaleno fino al centro ambiente) e Via del Verziere, comprese le aree tra via Marconi e via Ricci a ridosso del ponte San Carlo. Una zona che presto sarà collegata anche con una mobilità più sostenibile grazie alla ciclovia che sta realizzando la Regione. Per questo cantiere, tutto finanziato (dovrebbe chiudersi entro la fine dell’anno), si sta procedendo a passi spediti e nei giorni scorsi si è conclusa la difesa spondale al Moreggio: gli operai hanno creato una scogliera perché l’erosione del fiume Esino ha interessato anche la pista ciclabile.

Per le modifiche al Prg della zona asse Sud le idee avanzate da proprietari e tecnici possono riguardare le aree ricadenti nel perimetro individuato e quelle limitrofe che possano "rappresentare – si legge nell’avviso – un potenziale per la creazione di spazi di relazione e connessione con le aree del margine sud, nell’ottica della rigenerazione complessiva e organica di questi luoghi". Qui infatti "le previsioni del piano regolatore generale – evidenzia il Comune – non hanno ancora trovato completo riscontro. E dunque vanno riviste e magari aggiornate. Le zone in questione peraltro sono state in primavera messe a dura prova dall’Esino in piena, con chiusure, danni, paure e tratti anche di strade posti a rischio.

"A seguito di incontri e colloqui intercorsi con alcuni proprietari delle aree di intervento – riferiscono dal Comune - e con i tecnici incaricati per gli opportuni approfondimenti di tipo urbanistico è stato riscontrato un notevole interesse seppur sia emersa la necessità di avere a disposizione un ulteriore tempo per l’elaborazione delle proposte progettuali, in alcuni casi particolarmente complesse e articolate".

Insomma un lavoro lungo ma che nelle intenzioni del Comune dovrà rivitalizzare l’intera zona.

