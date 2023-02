"Ciclovia e sentiero pedonale Portonovo, futuro green"

Portonovo e un futuro green tra ciclovia, sentiero pedonale e ricettività. Associazione ‘Portonovo per tutti’, consorzio ‘La baia di Portonovo’ e amministrazione comunale d’accordo sulla stesura condivisa di un piano di rilancio. Dopo le dichiarazioni dell’assessore al bilancio, Ida Simonella, sul futuro degli ex-Mutilatini, le associazioni operative nella baia hanno chiesto e ottenuto un incontro che si è svolto lunedì scorso. "L’obiettivo comune? – spiegano i referenti dell’associazionismo – Progettare il futuro della baia insieme". Portonovo per Tutti da anni è in prima linea per intessere un dialogo proficuo tra i vari attori al fine di valorizzare la bellezza e la singolarità di Portonovo anche attraverso la riqualificazione dell’immobile degli ex-Mutilatini. Partendo dalla necessità di dare nuova vita all’edificio, l’associazione si è fatta promotrice di idee e progettualità che vanno ben oltre il semplice recupero dell’ex colonia estiva dei Mutilatini e fin dal 2015 aveva proposto un progetto con ampliamento dei servizi a disposizione tanto dei cittadini che dei turisti. L’ultima manifestazione di interesse era stata presentata al Comune insieme al Consorzio La Baia di Portonovo nel dicembre 2021: "Il Comune, partendo proprio da questi spunti condivisi – scrivono le associazioni – ha presentato una scheda tecnica agli uffici regionali per l’accesso ai fondi europei destinati alle città per la creazione dell’Eco-Cluster di Portonovo. La dotazione complessiva di circa 5 milioni di euro sarà ripartita su tre principali azioni. In primis verrà migliorata l’accessibilità alla baia di Portonovo con una mobilità sostenibile e inclusiva, nel rispetto dell’ecosistema circostante. Verrà finalmente realizzato, a partire dalla Ciclovia del Conero, il sentiero che permetterà di scendere a piedi o in bicicletta. Ai Mutilatini, attualmente ancora di proprietà del Comune di Ancona, l’intento è creare un centro per l’educazione ambientale e strutture ricettive a basso costo per il turismo ecosostenibile, in stretta collaborazione con il Parco del Conero. La ristrutturazione dell’edificio consentirà di dar vita a un progetto di ricettività green e avere un hub di servizi".

Portonovo, ma non solo: "Il Comune ha alzato l’asticella, non limitandosi alla sola riqualificazione dell’area, prefigurando un piano di sviluppo per la creazione del brand turistico ‘Conero’. Con il coinvolgimento dell’Ente Parco, della Soprintendenza e dei Comuni di Camerano, Sirolo e Numana, questo obiettivo specifico mira al rafforzamento della comunicazione identitaria di un territorio, che ha indubbiamente molto da offrire e raccontare. Se l’iter amministrativo avviato otterrà il finanziamento pubblico come auspichiamo, una volta arrivati alla fase di progettazione tecnica, il ruolo delle associazioni e degli imprenditori sarà decisivo per arrivare a delle decisioni condivise. C’è un’unica direzione per cui tutti ci battiamo: la valorizzazione della bellezza e dei beni comuni presenti nella baia".