Ciclovia turistica dell’Esino, partiti i lavori

di Sara Ferreri

Ci siamo finalmente: partiti i lavori della ciclovia turistica dell’Esino annunciata ormai diversi anni fa. Il cantiere è partito nei giorni scorsi dalla zona del centro commerciale Arcobaleno per collegare la ciclabile esistente al Moreggio e poi continuare fino alla Coppetella passando per la stazione ferroviaria di Jesi che diverrà così raggiungibile anche alle due ruote. A dirigere i lavori per un investimento di 7,1 milioni di euro c’è proprio l’architetto Cinzia Napolitano che fino allo scorso anno da assessore all’Ambiente del comune di Jesi ha seguito il progetto. "I lavori di realizzazione sono finanziati dalla Regione che attua anche il progetto – spiega il direttore dei lavori – che seguiamo noi dell’ufficio infrastrutture e mobilità. I lavori riguardano tutta la ciclabile dell’Esino che in parte verrà riqualificata, mentre in parte saranno aggiunti tratti nuovi. Sono 18 chilometri dal confine con Chiaravalle a quello con Castelbellino. Sono previsti 365 giorni di lavori quindi fino ad aprile del prossimo anno ma è un limite massimo. "Dall’Arcobaleno si va su via Spina in direzione Castelbellino, mentre verso valle è previsto un tratto nuovo sull’area di proprietà del Comune per poi arrivare al Moreggio. Il percorso è molto lungo, segue per la maggior parte quello già esistente con lavori di adeguamento e rifacimento della pista. In più ci sarà il collegamento con la stazione ferroviaria: come vecchia amministrazione all’epoca abbiamo ottenuto dalle ferrovie la riqualificazione dell’attuale sottopasso con una rampa ciclabile. Questo collegamento alla ciclabile dell’Esino e la possibilità di creare un terminal bus dall’altra parte verso il commissariato ha convinto Rfi dell’importanza del sottopassaggio". Il primo stralcio della Ciclovia dell’Esino che attraverserà 12 Comuni per 86 chilometri, grazie a un finanziamento di 7,1 milioni di euro ricade interamente sul territorio del Comune di Jesi. La ciclovia sfrutterà in buona parte i percorsi che, fra la zona Interporto e Pantiere ai due capi di Jesi, attraversano già la città vicino all’Esino. Fra i tratti in più, uno da ricavare adiacente alla ferrovia sul ponte che scavalca via Ricci (zona multisala) e che ricollegherà alla stazione ferroviaria. Prevista appunto una rampa nel sottopasso (di collegamento tra viale Trieste e il quartiere Santa Maria del Piano) che oggi ha solo le scale, per il passaggio di bici ma anche di carrozzine.