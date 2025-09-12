Ciclovie, il Comune cerca un milione grazie a un bando del Ministero

Ciclovie urbane, il Comune a caccia di un milione di euro. Si tratta del bando destinato allo scopo emanato dal Ministero delle Infrastrutture. "La Giunta comunale – spiegano dal Comune - ha approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica che è stato trasmesso al Ministero con tutti i crismi necessari per entrare in graduatoria. L’obiettivo è quello di completare la ricucitura delle varie piste ciclabili presenti in città riducendone la frammentazione mediante il collegamento dei tratti esistenti e la connessione con punti di interesse strategico in città. Si tratta di aree in prossimità di poli di attrazione come scuole, ospedale Carlo Urbani, spazi pubblici, raccordi con rete di trasporto pubblico e ferroviario". In particolare le strade interessate individuate dal progetto sono l’area del parcheggio delle Conce, l’area di via Politi per il raccordo con il futuro centro giovanile e via Mazzoleni con la stazione ferroviaria; viale XXIV Maggio e via Setificio, viale Don Minzoni, via Bocconi e viale Moro per raggiungere il Carlo Urbani. La giunta anche approvato il progetto esecutivo per ampliare l’area verde all’ex Smia, recuperando, attraverso un intervento di rigenerazione del suolo consumato, l’ampio triangolo oggi formato da un piazzale costituito da materiale stabilizzato calcareo compreso tra il parco Mattei e Viale Don Minzoni. Il progetto parteciperà al bando nazionale sul contrasto al consumo del suolo che mira a rinaturalizzare suoli degradati o in via di degrado. Qui il contributo richiesto dal Comune di Jesi è pari a 230mila euro che saranno implementate con altri 60mila euro di risorse di bilancio comunali.