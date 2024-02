Cimiteri, ampliamento a Montignano

Novità importanti nei cimiteri di Senigallia. Alcune già effettive, altre invece ne arriveranno. Partendo dalle frazioni, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un edificio da adibire a loculi e cappelle nel cimitero di Montignano, per un importo di 1.100.000 euro.

Il blocco loculi in progetto è disposto su due piani per un totale di 256 posti di tumulazione. Al piano terra, sul fronte, sono previste 8 cappelle private a schiera, con due file da 4 loculi ciascuna. Ci sono anche altre novità come ricorda l’assessore all’Urbanistica Gabriele Cameruccio: "Dal primo giorno dell’anno è possibile concedere loculi in favore dei viventi in quarta e quinta fila. Un’opportunità che favorisce la gestione delle strutture. Poi c’è il piano regolatore cimiteriale, gli uffici comunali sono al lavoro su tutti i cimiteri della città – rimarca Cameruccio -. Il bando è stato presentato e l’appalto prevede l’affidamento dei servizi tecnici per la redazione del piano regolatore. Chi si aggiudicherà il bando dovrà tenere conto di alcuni aspetti". E gli aspetti che il piano regolatore cimiteriale prenderà in considerazione sono la regolamentazione delle aree di ampliamento, la pianificazione edificatoria pluriennale relativa a ciascuna tipologia di sepoltura e di culto e l’abbattimento delle barriere architettoniche per tutti i visitatori.

Nicolò Scocchera