Cimiteri, Animali:: "E’ tornato il decoro"

"E’ stato piantumato un nuovo albero al centro del ’giardino delle rimembranze’ pensato per lo spargimento delle ceneri nell’ala moderna. Un ulivo donato da Andrea Pieralisi ha preso il posto del gelso che non aveva attecchito". Così l’assessore Samuele Animali nell’illustrare le novità sui cimiteri in vista della commemorazione dei defunti. "La gestione dei cimiteri cittadini è stata affidata, dallo scorso giugno – ha spiegato - alla ServiceOne. Sono stati effettuati interventi per restituire decoro: pulizia, a cominciare dalle parti monumentali, eliminazione delle alberature secche, manutenzione di verde, superfici di ghiaia e camminamenti, predisposizione di nuovi dispenser a gettone (come per i carelli dei supermercati) per gli annaffiatoi a disposizione del pubblico".

E poi "nuovi cancelli automatici installati sia nel principale sia nei tre cimiteri rurali (Santa Maria del Colle, Mazzangrugno, Tabano)". Tra le novità l’ingresso alle aree cimiteriali consentito ora anche ai cani, purché tenuti al guinzaglio. "Da novembre nuovo bando per l’assegnazione di 32 nuovi loculi".