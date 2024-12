Cimiteri chiusi e fondi alle associazioni, Latini:: "Si deve intervenire"

Impazza, ancora, la polemica per la chiusura fino a mercoledì dei cimiteri. "È auspicabile la riapertura, quanto prima, dei cimiteri. I cittadini hanno il diritto di visitare i cari defunti – dice il leader delle Civiche Dino Latini -. È inoltre fondamentale garantire contributi alle associazioni sociali, sportive e culturali che svolgono un ruolo essenziale per la comunità. Questi sostegni dovrebbero essere erogati nel corso dell’anno e non alla fine". Disagi per la chiusura della Sbrozzola e per la pista ciclabile danneggiata, di nuovo, dalle forti piogge e per la piena del fiume Musone. Un tratto dell’anello è stato eroso provocando una voragine che ha costretto le autorità a chiudere il percorso. Il problema è stato segnalato dal gruppo di volontari Amici della pista ciclabile.