Cimiteri, dal primo gennaio i nuovi loculi

Lo sportello al pubblico dell’Ufficio Tributi resterà chiuso mercoledì 3 gennaio. É sempre possibile contattare l’Ufficio allo 071/4040168 oppure inviando una mail all’indirizzo: assistenza.tributi@comune.senigallia.an.it Da oggi fino al 4 gennaio resterà chiuso anche lo sportello catastale. Tra le comunicazioni dell’Amministrazione in vista del nuovo anno c’è anche quella relativa ai loculi cimiteriali: dal 1 gennaio sarà possibile concedere i loculi cimiteriali, in favore dei viventi, solo il IV e V fila. Nella giornata di oggi sarà invece effettuata la raccolta della carta per utenze domestiche e non domestiche sia nella città che nelle frazioni.