Cimiteri, dal verde ai lavori per nuovi loculi

In queste giornate di grande afflusso ai cimiteri non sono passati inosservato gli interventi di taglio delle siepi e potatura di alcuni alberi, eliminazione dell’edera dai tronchi, pulizia e livellamento della ghiaia, lavaggio straordinario dei pavimenti, taglio dell’erba e pulizia dei prati, pulizia straordinaria di parcheggi, camminatoi e ascensori. Si tratta di lavori realizzati dalla ditta Serviceone che gestisce l’appalto e, di concerto con uffici e servizi comunali, assicura "un impegno particolare nel venire incontro alle esigenze della città" . "E’ stato dato impulso – spiegano dal Comune - anche alla procedura di affidamento dei lavori per la realizzazione di 48 loculi aggiuntivi presso il cimitero di via Santa Lucia, già assegnati con graduatoria approvata a febbraio per 110mila euro, somme derivanti dalla concessione". Sono poi stati stanziati "i primi 200 mila euro destinati alla manutenzione straordinaria dei cimiteri che inizierà dal campo IV antistante il Famedio dei caduti. La carenza di interventi protratta negli anni ha portato a situazioni anche di degrado non più gestibili con la manutenzione ordinaria" spiegano ancora.