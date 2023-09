Cimiteri di Fabriano danneggiati dal sisma: 155mila euro alle Cortine

Panchine rimosse in piazza del Comune e manutenzioni specie dei cimiteri, fioccano le polemiche. "Ritengo che il decoro di Fabriano – rimarca il consigliere di opposizione Pino Pariano - si esprima donando alla comunità luoghi belli da vivere e non creando vuoto e privazione. Nessuno capisce quali siano i motivi che hanno portato l’Amministrazione comunale a far rimuovere le panchine che erano posizionate in piazza del Comune. Si tratta di una decisione che non ha nessuna logica ed ecco perchè chiedo che le panchine siano rimesse al loro posto quanto prima, senza se e senza ma". Intanto lo stato dei numerosi cimiteri di Fabriano e delle frazioni torna al centro del dibattito della politica cittadina. A sollevare l’argomento, il capogruppo di Progetto Fabriano Riccardo Ragni, maggioranza che sostiene l’esecutivo guidato dalla sindaca Daniela Ghergo: "È stato approvato il documento di indirizzo progettuale per la riparazione dei danni causati dal sisma nei cimiteri delle Cortine per un importo di 155mila euro, di Melano lavori per 65mila euro, di Poggio San Romualdo per 45mila, di Cancelli e di San Donato per rispettivi 20mila e 65mila euro. I lavori saranno finanziati con i fondi del sisma". Sull’argomento cimiteri, il consigliere comunale Danilo Silvi, Fratelli d’Italia ha protocollato un’interpellanza per chiedere all’amministrazione comunale un aggiornamento sulla situazione in cui versa il cimitero di Santa Maria, da anni alle prese con diverse criticità: "Lo scorso ottobre, dopo due anni di chiusura – evidenzia Silvi - l’amministrazione comunale di Fabriano ha annunciato l’avvio dei cantieri nei settori 4, 8 e 9 del principale camposanto della città. Ad oggi, non ci sono aggiornamenti circa lo stato dei lavori e il cronoprogramma per la conclusione dei lavori. Per questo chiedo al sindaco Ghergo di fare il punto della situazione". Secondo quanto dichiarato dalla prima cittadina nell’ottobre dello scorso anno, i lavori – per una spesa pari a 169mila euro – si sarebbero dovuti concludere nel marzo di quest’anno. "Sono passati circa sei mesi da questa scadenza – conclude Silvi – e chiedo al sindaco di aggiornare la città e spiegare a che punto sono i lavori al cimitero di Santa Maria".