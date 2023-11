Cimiteri, interventi per 350mila euro

Dopo la riapertura definitiva del reparto 8 del cimitero Santa Maria dove molti in questi giorni si stanno recando, proseguono gli interventi di manutenzione preventivati dalla giunta Ghergo. Si tratta di interventi particolarmente attesi e al centro del dibattito politico degli ultimi anni. È stato approvato nelle scorse settimane dalla giunta Ghergo il documento di indirizzo progettuale per la riparazione dei danni causati dal sisma nei cimiteri delle Cortine per un importo di 155mila euro, in quello di Melano lavori per 65mila euro, di Poggio San Romualdo per 45mila euro, di Cancelli e di San Donato per rispettivi 20mila e 65mila euro. Complessivamente oltre 350mila euro. I lavori saranno finanziati con i fondi del Sisma. "Sono consapevole che questo sia solo un piccolo tassello e che la nostra comunità necessiti di molte altre risposte, ma la strada intrapresa è quella giusta e anche grazie al lavoro della struttura comunale si stanno ponendo le basi per ristabilire la necessaria normalità" il commento dell’assessore alla Rigenerazione urbana Lorenzo Vergnetta.