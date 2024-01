"Cimitero di Santa. Maria in degrado"

"Dopo cinque anni niente è cambiato: al cimitero di Santa Maria del Colle, in via Gangalia alta regnano degrado e incuria. E da un solo loculo disponibile ora sembra non essercene nessuno libero". A parlare è Luigino Barocci che da anni si batte per rendere decoroso il luogo della memoria e delle preghiere, una piccola struttura con 200 loculi. "Abbiamo inviato Pec al sindaco Fiordelmondo a Samuele Animali vicesindaco e assessore servizi cimiteriali e al dirigente Mauro Torelli – spiega Barocci -. Già 5 anni fa abbiamo denunciato la situazione (tramite il Carlino, ndr) ma ancora non è stato fatto nulla. Anzi con la riesumazione delle salme a terra si è notevolmente aggravato il degrado: gli scavi nel terreno,sistemato in malo modo, hanno lasciato cumuli di terra e ciotoli sparsi. La stradina già malmessa è ora quasi intransitabile dai rami dei cipressi che ostacolano il passaggio". "La presenza della ditta per la manutenzione è pressochè assente – aggiungono gli abitanti - i bidoni che contengono fiori da buttare sono spesso pieni". "Negli incontri avuti come comitato di zona col sindaco – aggiunge Barocci - la risposta è sempre stata: non ci sono i soldi, mentre vediamo con piacere che il cimitero principale è tenuto molto bene".

sa. fe.