Cimitero, finalmente anche l’ala 8 è pronta

Una notizia attesa da oltre tre anni dalle famiglie impossibilitate ad accedere alle tombe dei loro cari: "Riapre domani (oggi, ndr) al pubblico – annunciavano ieri dalla giunta Ghergo - il reparto 8 del cimitero di Santa Maria il quale sarà restituito alla città e ai familiari dei defunti". L’ala del cimitero è stata oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria resosi necessario a seguito dell’ordinanza del 12 giugno in cui si disponeva il divieto di accesso al reparto 8 del cimitero al fine di "prevenire pericoli per la privata e pubblica incolumità a causa della caduta di intonaco e di parti della muratura dal primo solaio".

"Fin da luglio 2022 – spiegano dalla giunta Ghergo - sono state messe in atto tutte le procedure per arrivare all’avvio dei lavori: l’approvazione nei primi giorni di agosto del progetto esecutivo, l’avvio delle procedure di gara a settembre, la consegna dei lavori alla ditta il 19 ottobre del 2022". "Un lavoro abbastanza complesso e delicato – spiegano dalla giunta - , che ha richiesto più di tempo del previsto, sia per le avverse condizioni meteo, che hanno impedito al personale di lavorare nelle settimane più piovose dello scorso inverno, ma soprattutto per una criticità operativa emersa durante le demolizioni, impossibile da valutare in fase progettuale, che ha richiesto una variante in corso d’opera con i relativi atti autorizzativi. È stato necessario, infatti, ricostruire parte dei parapetti del primo livello che risultavano realizzati in modo inadeguato rispetto alle esigenze di consistenza e solidità. L’impresa affidataria ha terminato i lavori secondo le tempistiche riviste successivamente all’approvazione della variante". "La riapertura del settore 8 del cimitero (più volte richiesta dai cittadini anche con proteste e mbilitazioni, ndr) – aggiunge il sindaco Ghergo - ha rappresentato per l’Amministrazione una priorità, anche simbolica, per il rispetto che si deve a chi, avendo perso i propri cari, è rimasto per tre lunghissimi anni senza la possibilità di recarsi presso le loro tombe. Rispetto alla prima scadenza di marzo 2023 i lavori si sono prolungati per questioni tecniche emerse in corso d’opera, ma siamo soddisfatti che le nuove tempistiche siano state rispettate.

Fabriano riacquista così la piena fruibilità di un luogo importante per i cittadini. Molto c’è da fare sulla strada della ricostruzione della città ma anche questo è un segno che la ripartenza è ormai avviata". "Restituiamo così dignità – aggiunge l’assessore alla rigenerazione urbana Lorenzo Vergnetta - un luogo a cui i cittadini sono intimamente legati. Sono consapevole che questo sia solo un piccolo tassello, e che la nostra comunità necessiti di molte altre risposte, ma la strada intrapresa è quella giusta".