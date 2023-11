"Cimitero, situazione sempre a rischio"

"Siamo nella settimana della visita ai defunti e nel nostro cimitero non sono cambiate, nella zona alta, le condizioni di agibilità e di sicurezza per i cittadini". Lo denunciano gli esponenti di Italia Viva-Riformisti per Falconara. "Dopo sette anni dalla presentazione di una petizione dei cittadini proprietari delle edicole funerarie interessate e la presentazione di ben tre interrogazioni comunali al sindaco, nulla è stato fatto per rimuovere le condizioni di pericolo della mura perimetrale pericolante, con crepe vistose dovute alla spinta di un movimento franoso retrostante, situata sul lato monte del cimitero capoluogo – dicono -. Dopo tante promesse dell’assessore ai Lavori pubblici, con impegni assunti in Consiglio comunale di studi geologici dell’area interessata e di interventi di bonifica e risanamento della zona, tutta la vicenda è stata completamente dimenticata. Permangono ancora le transenne provvisorie, apposte dal Comune, con cartelli di indicazione del pericolo per delimitare la zona interdetta, che da anni limitano e rendono precario il libero accesso ad alcune edicole funerarie private. È una situazione insostenibile che non può essere ulteriormente procrastinata".