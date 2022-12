Cimitero, tornano ancora i ladri

Sono tornati i ladri al cimitero di Castelfidardo, senza cuore, in azione anche sotto le festività natalizie. "La ladra del cimitero ha colpito ancora: quest’anno le è piaciuto l’albero di Natale che avevo messo davanti alla tomba di mio figlio e ha deciso di portarselo via. L’anno scorso aveva preso il pupazzo di neve di ceramica. Non voglio commentare perché non ci sono parole però mi chiedo se finirà mai tutto questo", racconta una mamma, professionista fidardense, amareggiata e delusa per quanto accaduto, di nuovo. Tantissimi i messaggi di solidarietà raccolti dalla donna che si è sfogata sui social. Poco tempo fa le forze dell’ordine erano riuscite a inquadrare due individui che perpetravano furti al cimitero, non alle tombe ma alle auto parcheggiate da chi andava a rendere omaggio ai propri cari defunti.