Cinedanza con "Why we fight?" Omaggio alle arti e all’umanità

Prosegue al ridotto del Teatro delle Muse di Ancona la rassegna ‘CineMuse’, serie di proiezioni dedicate alla lirica, alla danza e ai film d’autore per ragazzi. Il 5 febbraio (ore 19) per ‘Cinedanza’ si potrà vedere ‘Why we fight?’ di Alain Platel e Mirjam Devriendt. "Quando siamo senza parole, il corpo prende il sopravvento – si legge nella presentazione del docufilm –. Finora i ballerini Bérengrère Bodin, Samir M’Kirech e TK Russell sono d’accordo, quando chiedi loro: perché stiamo litigando? Sulla base delle loro esperienze personali, cercano il perché della violenza che li circonda nel mondo, ma anche la violenza in se stessi. Come affronti la paura, la frustrazione e la delusione nel mondo di oggi, dove ti senti inascoltato o incompreso? E’ possibile agire in modo non violento? O quel privilegio è riservato a chi crea danza, musica, arte o parole?". Con il loro film, che tradotto significa ‘Perché combattiamo?’ Alain Platel e Mirjam Devriendt rendono omaggio alle arti, ma anche all’umanità, che sembra sempre in equilibrio tra la creazione di qualcosa di spettacolare o di orribilmente crudele. ‘Why we fight?’ è un’intensa opera sul mondo della danza che ha ricevuto numerosi riconsocimenti internazionali: dal ‘Film Fest Gent’, in Belgio, al DOK.fest di Monaco di Baviera (selezione ufficiale nel 2022), passando per ‘Inshadow – Lisbon Screendance Festival’ di Lisbona (premio come miglior documentario).