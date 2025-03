Cinema al museo, si va alla scoperta di Vincent Van Gogh

Dopo il recente debutto, proseguirà con vari eventi ad Arcevia la nuova rassegna ‘Arte al centro – Cinema, letture e laboratori per scoprire i grandi artisti’. Domani (ore 16.30) spazio al cinema con "Vincent Van Gogh", proiezione al Museo Archeolgoico. Giovedì 27 ci sarà la lettura animata in Biblioteca e l’iniziativa ‘Piccoli passi al Museo - Quadri d’argilla’, dedicata alle famiglie. Ad aprile sono previsti due appuntamenti: mercoledì 2 al museo la rassegna cinematografica sarà dedicata al film ‘Frida Kahlo’. Giovedì 10 lettura animata in Biblioteca e ‘Piccoli passi al Museo - Storie a colori’, attività per famiglie. Gli appuntamenti iniziano alle 16.30 e prevedono il costo del biglietto del museo (intero 3 euro; ridotto 18-25 anni 2 euro; gratuito fino a18 anni). L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il museo, afferente all’Istituto MiC Palazzo Ducale di Urbino – Direzione regionale Musei nazionali Marche e il Comune in collaborazione con l’associazione Happennines.