Cinema all’aperto, torna la rassegna Sarà accolta dalla "Casa Avis"

"Fuori il cinema": torna la rassegna di film sotto le stelle dopo una lunga pausa e trova una nuova arena. Siamo a Casa Avis, in via Guerri un cortile inedito privo di barriere architettoniche e che può contenere 150 persone e non è circondato da abitazioni. Dieci film che saranno proiettati su uno schermo 7 metri per 3,5 ogni mercoledì alle 21,30 dal 28 giugno al 30 agosto. Ma anche spettacoli, per ora tre e in vernacolo, ma il cartellone sarà implementato preceduti da una cena con tre portate sotto le stelle. Ieri, a casa Avis, la presentazione della novità dell’estate alla presenza dell’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli e delle associazioni Avis, Res Humanae, Riciclato Circo Musicale e Subway Lab. "Siamo pronti – commenta Oriana Capitani presidente Avis di Jesi - ad accogliere la città. Un’occasione di socialità ma anche di promozione della donazione perché non abbiamo l’autosufficienza per il plasma". Si comincia mercoledì (ore 21,30, ingresso 5 euro) con una commedia: Toilet (2022) di Gabriele Pignotta. Il 5 luglio un’altra commedia: Triangle of sadness di Ruben Ostiund (2022).

sa. fe.