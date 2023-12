Cinema d’animazione: dalle Marche nel mondo

Le Marche ‘regine’ del cinema di animazione. Un obiettivo ambizioso, ma in buona parte già raggiunto. Basti pensare al Gruppo Rainbow di Iginio Straffi, non a caso tra i principali relatori del convegno svoltosi ieri al Ridotto delle Muse di Ancona, organizzato da Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura e Regione, in collaborazione con la stessa Rainbow, e inserito nel programma di ‘Corto Dorico’.

L’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi ha ricordato che "siamo alla prima delle attività fondative di Animarche, progetto concepito dal 2019. C’è poi il protocollo sottoscritto con Rainbow, per promuovere attività di formazione e impiegare professionisti marchigiani. L’impegno è quello di sostenere opere marchigiane con Fondi PR-FESR 2021-2027, che assegnano all’animazione il 10% di 16 milioni. Il settore, con le sue eccellenze, può davvero portare le Marche nel mondo".

Il direttore della Film Commission Francesco Gesualdi intende "dare gambe più robuste al mondo dell’animazione. Abbiamo due realtà straordinarie: la Rainbow, famosa in tutto il mondo, e la scuola di Simone Massi, disegnatore molto apprezzato anche all’estero, che ha di recente raccolto unanimi consensi ai festival di Venezia e Roma, con il suo primo film animato. Vogliamo creare una scuola che avvicini i giovani a questa professione".

Per Straffi "con questa giornata, grazie a Marche Film Commission, mettiamo al centro del dibattito, insieme a broadcaster e grandi professionisti, i contenuti di animazione, dalle Marche per il mondo. Vogliamo mettere a sistema la scuola, come la Poliarte di Ancona, dove abbiamo inserito corsi di animazione, cinema ed effetti speciali, con il mondo del lavoro".

Secondo Simone Massi "i tempi sono maturi perché il cinema di animazione sia guardato anche da un punto di vista diverso da quello commerciale e seriale, prevalentemente rivolto ai bambini. Come la pittura, anch’esso può parlare a tutte le età e trattare anche argomenti più impegnati. Nelle Marche abbiamo la Scuola del libro di Urbino una delle poche in Europa a formare gli studenti con un gusto tattile dell’animare e dell’uso di carta e colori". Tra gli altri relatori c’erano il VFX supervisor Nuccio Canino, la production manager Aurora Martina Meneo, il produttore di Withstand Davide Ferazza, il regista Cosimo Gomez, l’animatrice Magda Guidi, la responsabile Kids&Family per brands di Paramount Cecilia Padula e l’executive producer di Rai Kids Cecilia Quattrini.