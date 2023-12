Cinema d’animazione in vetrina. Alle Muse c’è anche Straffi

Un’intera giornata dedicata al cinema d’animazione. E’ quanto propongono oggi il festival ‘Corto Dorico’, la Marche Film Commission e la Fondazione Marche Cultura, con il contributo della Regione Marche e in collaborazione con la Rainbow. Dalle ore 10 al Ridotto delle Muse è previsto il convegno "Il futuro dell’animazione. Il cinema d’animazione in Italia e nelle Marche: dialogo con i protagonisti del settore".

Dopo gli interventi dell’assessore alla cultura Chiara Biondi, del fondatore e CEO del gruppo Rainbow Iginio Straffi e del direttore della Fondazione Marche Cultura Francesco Gesualdi inizierà una tavola rotonda animata da relatori come lo stesso Straffi, il VFX supervisor Nuccio Canino, il produttore di Withstand Davide Ferazza, il regista Cosimo Gomez, l’animatrice e direttrice artistica dell’associazione ALMA Magda Guidi, la responsabile Kids&Family per brands di Paramount Cecilia Padula e Simone Massi, animatore, regista e illustratore, di cui alle 21.15, al Cinema Italia, sarà proiettato in anteprima regionale ‘Invelle’, il suo atteso lungometraggio. Alle 15.30 masterclass a cura di Cosimo Gomez e Nuccio Canino, con la production manager Aurora Martina Meneo, sulle tecniche per la realizzazione di opere cinematografiche provenienti dal mondo dell’animazione. Alle 17.30 verranno proiettati alcuni corti che hanno partecipato al Festival Animaphix. Il festival alle ore 18, presso la Casa delle Culture di Vallemiano, proporrà un workshop organizzato dalla Scuola di cinema per ragazzi e ragazze ideata e diretta da Natalia Paci, per imparare a recitare e doppiare i supereroi del cinema (età tra i 14 e i 17 anni). Il curatore è il regista Lorenzo Bastianelli. Alle ore 19, al Cinema Italia, spazio a ‘Dorico Altrove. Focus cortometraggi della Colombia’, con una selezione di opere provenienti da uno dei più importanti festival di corti al mondo, il ‘BogoShorts’ di Bogotà.