Cinema d’autore con "Le Notti d’Oro". Sullo schermo i corti di successo

Per tre giorni Senigallia e il grande cinema d’autore nazionale e internazionale si incontrano grazie a ‘Le Notti d’Oro’, la più importante rassegna mondiale di cortometraggi promossa dall’Académie des César e dall’Accademia del Cinema italiano-Premi David di Donatello. Trentadue cortometraggi che hanno vinto il premio dell’Accademia del cinema del proprio Paese (in Italia il David di Donatello, negli Usa l’Oscar e così via) verranno proiettati nel corso di tre imperdibili serate: domani alla Rotonda a Mare, con ospiti Fabrizio Saracinelli, produttore, Giulia Betti, sceneggiatrice e Claudio Pauri, regista; lunedì 25 (ospiti Federica Biondi e Lorenzo Cicconi Massi, registi, e Mattia Alfonsi, musicista) e martedì 26 (con Rebecca Liberati, attrice, Alessandro Tarabelli, produttore e presidente Cna Cinema Audiovisivo Marche, e Luca Caprara, produttore e direttore artistico di ‘Corto Dorico’) in piazza Roma, sempre alle ore 21. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per il pubblico la manifestazione rappresenta una grande occasione per venire a contatto con veri e propri capolavori del cortometraggio provenienti da tutto il mondo, che difficilmente possono essere visti in altri contesti.

Sono infatti rappresentati tutti e cinque i continenti. I film, ad eccezione ovviamente dell’italiano ‘Domenica sera’ di Matteo Tortone (vincitore del David di Donatello) saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano.

L’evento ha ricevuto il patrocinio oneroso della Fondazione Marche Cultura e della Film Commission Marche, oltre che del Nuovo Imaie e del Comune di Senigallia. Ogni serata sarà aperta da uno o più ospiti (registi, attori, sceneggiatori) e non mancheranno le presenze istituzionali e gli amministratori locali, a sottolineare l’importanza di un evento che segna l’ingresso di Senigallia nel prestigioso circuito ‘Le Notti d’oro’.

La città compie così un ulteriore scatto nel proporsi all’attenzione del panorama culturale internazionale attraverso un’arte, quella cinematografica, che recentemente ha visto la Spiaggia di Velluto scelta come set da molte produzioni.

‘Le notti d’oro’ si trasformeranno poi in mattinate d’oro il 15 e 16 ottobre quando, con la riapertura delle scuole, una selezione dei 32 cortometraggi partecipanti sarà proiettata al Cinema Gabbiano per gli studenti degli istituti Corinaldesi Padovano, Medi e Pergolesi.