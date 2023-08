Cinema Gabbiano, alba con film a sorpresa Oltre 70 prenotazioni

Sarà ancora un’alba Extra Time per gli appassionati di cinema quella di domani, quando il cinema Gabbiano tornerà a proporre una delle iniziative speciali a cui il pubblico è più affezionato: uno spettacolo a sorpresa che inizierà alle 6 di mattina con colazione offerta a tutti al termine della proiezione. Già oltre 70 prenotazioni. Il film resta top secret ma rimangono ferme le caratteristiche basilari: si tratterà di una nuova uscita, dunque in prima visione assoluta cittadina, e di un genere adatto a tutti i palati. Ci sarà anche una grande sorpresa per gli amanti della pellicola. E’ previsto un collegamento streaming con il regista del film, che si alzerà anche lui col sorgere del sole per presentare il suo lavoro agli spettatori e raddoppiare l’emozione e garantire a tutti i presenti una mattinata davvero particolare, da vivere insieme davanti alla magia del grande schermo. Il biglietto per assistere allo spettacolo è di 5 euro, prezzo che comprende anche la colazione a seguire con brioche di vari tipi e bevande calde e fredde di accompagnamento. L’invito è aperto a tutti. E’ possibile e consigliato prenotare il proprio posto gratuitamente su www.cinemagabbiano.it e in seguito il pagamento del biglietto potrà essere effettuato al cinema.