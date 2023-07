Cinema Gabbiano, film a sorpresa all’alba La regista in collegamento e poi colazione

Sarà ancora una volta un’alba Extra Time per gli appassionati di cinema quella di domani, quando il Cinema Gabbiano di Senigallia tornerà a proporre uno dei suoi più geniali e apprezzati cavalli di battaglia: uno spettacolo a sorpresa che inizierà alle ore 6 del mattino con colazione offerta a tutti al termine della proiezione.

Per questo appuntamento vi sarà un’ulteriore sorpresa: la regista interverrà infatti in collegamento streaming per presentare il film agli spettatori e quindi raddoppiare l’emozione. Il film resta ovviamente top secret, ma come sempre il Gabbiamo garantisce che si tratterà di una nuova uscita, dunque in prima visione assoluta cittadina, e che il genere sarà adatto a tutti i palati. Biglietto a 5 euro.