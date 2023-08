Cinema in giardino da sold-out Si lavora all’evento "Carta e cultura"

Grande successo per la rassegna "cinema in giardino" promossa dall’Assessorato alla Bellezza, Cultura e Unesco. Sono stati 12 gli appuntamenti con grandi pellicole cinematografiche proiettate nella suggestiva location dei Giardini del Poio. Ogni appuntamento ha registrato il sold out.

E intanto si lavora al grande evento di fin estate: "Fabriano Carta e cultura", quattro giorni di eventi al via il 7 settembre con musica, arte, cinema, mostre convegni e letteratura. Già il cinema, tra commedia, azione, avventura e animazione, il mix di generi ha affascinato molti spettatori, giovani e famiglie, che nelle calde serate estive si sono ritrovati per godersi le proiezioni, completamente gratuite, e vivere all’aperto le emozioni che solo i film sanno regalare. "Siamo alla seconda edizione della rassegna "Cinema in giardino" – sottolinea l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni – anche in questo anno l’importante risposta del pubblico ha gratificato il considerevole impegno organizzativo.

Tutti i film, di elevata qualità sono stati molto apprezzati ed hanno regalato emozioni in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico, gli incantevoli Giardini del Poio. Per l’amministrazione è importante regalare alla città un’opportunità gratuita di svago e cultura. Anche nei prossimi anni continueremo a lavorare per riproporre e far crescere ancora di più questa amata iniziativa".