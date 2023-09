Cinema indipendente: c’è CineOff. Il via con l’omaggio a Virna Lisi

Quattro giorni di film, corti, incontri e masterclass. E’ il ricco programma di ‘CineOff’, festival internazionale di cinema indipendente che da Offagna si è ‘trasferito’ a Jesi. Da oggi a sabato Palazzo dei Convegni ospiterà proiezioni ed eventi, oltre ai registi delle opere in concorso (lungometraggi italiani e stranieri, corti italiani e stranieri, documentari, soggetti di lungometraggio). Stasera (ore 21.30) da non perdere l’omaggio di Jesi all’anconetana Virna Lisi, con la proiezione del docufilm ‘La donna che rinunciò a Hollywood’ di Fabrizio Corallo, in collaborazione con Marche Film Commission. La giornata inizierà alle 18 con la proiezione dei corti italiani finalisti e i relativi incontri: ‘Sir’ di Maurizio Ravallese, ‘Agosto in pelliccia’ di Alessandro Rocca e ‘Il duello’ di William Delli Quadri. Alle 19 toccherà ai corti internazionali finalisti: ‘Big’ di Olga Dymskaya (Russia), ‘Chocolate tronchetto’ di Nicole Favarelli (Regno Unito) e ‘The black man’ di Alexey Averyanow (Russia). A seguire è in programma la cerimonia di premiazione per entrambe le categorie. Domani (ore 16.30) si comincerà con la proiezione dei documentari finalisti: ‘10 Tevere’ di Marco Filippo Spinelli e ‘Donde los ninos no suenan’ di Stefano Sbrulli. Seguirà alle ore 18 la masterclass di produzione cinematografica con Francesco Lattarulo della Mediterraneo Cinematografica, che tra le altre cose insegna alla Civica Scuola di Cinema ‘Luchino Visconti’ di Milano. ‘Le opere delle imprese CNA Cinema e audiovisivo Marche a Venezia’ è il titolo dell’incontro alle ore 19, al quale parteciperanno produttori e autori associati, e, tra gli altri, Francesco Gesualdi, direttore della Fondazione Marche Cultura, e Giulia Sara Salemi, protagonista del film ‘La Spiaggia dei Gabbiani’ di Claudio Pauri, una produzione Guasco. In serata (ore 21.30) proiezione dei documentari finalisti (con premiazione del migliore) e incontro con il regista Michelangelo Gregori, di cui si potrà vedere ‘Una risata ci salverà’. Molti gli appuntamenti anche venerdì e, soprattutto, sabato, quando il festival si chiuderà (ore 21.30) con la premiazione dei lunghi italiani finalisti e l’incontro con il regista Gianpiero Pumo, autore di ‘Ciurè’. L’ospite sarà Fabio Troiano, attore e conduttore televisivo del programma ‘Bell’Italia’ su LA7, protagonista di un film in finale. A lui andrà il premio come miglior attore.