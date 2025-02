Cinema Italia, 378 donatori per 25mila euro

Il Cinema Italia è una sala di comunità che la comunità ha deciso di sostenere, donandole 25mila euro. Dopo la chiusura del cinema, da giugno a novembre, imposta dalla nuova amministrazione per ragioni di sicurezza (ma alcuni sostengono che fossero altre le cause profonde), i gestori Chiara Malerba (nella foto) e Francesco Nocciolino hanno lanciato una colletta su internet, detta in inglese "crowdfunding". Puntavano a raccogliere 5mila euro, ma dopo tre mesi ne hanno ottenuti ben 25.277: 378 persone hanno donato, in media, circa 67 euro a testa. A partecipare sono state persone cinefile, amanti della controcultura e ammiratrici di Malerba e Nocciolino, che illuminano per gran parte dell’anno anche il Cinema Azzurro.

Per brindare al successo della campagna, intitolata "Nuovo Cinema Italia. Spazio 360", giovedì 13 febbraio alle ore 19.30 Teorema offrirà un concerto di Nazario Graziano, in arte A Smog Museo, con musica ambient, elettronica e alternativa. È il primo evento gratuito finanziato dalla raccolta fondi. "Vorremo trasformare sempre più il CineTeatro Italia in uno spazio artistico – annunciavano a novembre Chiara, Francesco, Sabrina, Giovanni e Simone, che animano il Cinema Italia – Questo progetto lo abbiamo definito ‘Il cinema post cinema’, cioè un vero e proprio spazio polifunzionale in cui il cinema di qualità si intreccia con attività di teatro, musica dal vivo, reading, conferenze e incontri". La cittadinanza evidentemente ha approvato, con moneta sonante.

Valerio Cuccaroni