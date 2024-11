Cinema Italia, boom per la raccolta fondi: "Grazie, rifacciamo anche il palco"

Un tripudio cittadino ha salutato la campagna di raccolta fondi per riqualificare il Cinema Italia. Partita appena quattro giorni fa e intitolata "Nuovo Cineteatro Italia – Spazio 360", la raccolta sta andando talmente bene che la società Teorema, che gestisce la sala, ha deciso di affrontare già una nuova spesa, oltre ai lavori di adeguamento prescritti dal Comune di Ancona. La sala, infatti, fu chiusa a giugno dalla Commissione per il pubblico spettacolo che riscontrò la necessità di effettuare dei lavori per la messa in sicurezza della struttura, prima di riaprirla al pubblico. Grazie ai contributi delle persone che stanno donando in questi giorni, Chiara Malerba e Francesco Nocciolino, che oltre al cinema Italia animano anche l’Azzurro, hanno già incaricato una ditta di bonificare il palco del cineteatro. L’intervento era in programma per una fase successiva, una volta rientrati dagli ingenti investimenti improntati per adeguare l’Italia, invece Malerba e Nocciolino possono permettersi di presentarlo in commissione, fin da ora, come un altro intervento di adeguamento per riportare la sala in attività. Il nulla osta per il trattamento del palco è una novità dell’ultima ora e oggi sarà acquistata la vernice idonea per l’intervento.

L’obiettivo della raccolta fondi (crowdfunding ) era di 5mila euro ed è già stato superato, quando mancano ancora tre mesi alla fine della campagna, partita dalla comunità che frequenta il cinema Italia, trasversale alle generazioni e alle appartenenze politiche, fra giovani, anziani, italiani, stranieri, progressisti e conservatori. Gli interventi di messa in sicurezza del cinema, che hanno richiesto a Teorema un investimento di 80mila euro, stanno per essere completati: platea e galleria di Corso Carlo Alberto torneranno ancora più accoglienti, ma i lavori hanno assorbito i fondi necessari per il sogno accarezzato da tempo da Malerba e Nocciolino, ovvero quello di fare del cinema uno spazio a 360 gradi, dando luogo a concerti, spettacoli dal vivo, reading e altre forme di performance, a servizio della comunità.

"Ora invece la raccolta fondi sta rendendo possibile il reperimento delle risorse e l’inizio del nuovo corso. L’augurio è di andare ancora avanti così da dare il massimo respiro a questo luogo storico della città", spiega Nocciolino. "Non troviamo le parole per ringraziare tutte le persone che ci stanno sostenendo, con un’attenzione e una cura che ci commuovono. Abbiamo ricevuto anche donazioni di 500 euro. Le persone non smettono mai di sorprenderci con la propria tenerezza e sensibilità, c’è chi ci ha chiesto d’intestare una poltrona della platea al proprio adorato cane", chiosa l’emozionata Malerba.

Donare è semplice, lo si può fare attraverso la piattaforma www.produzionidalbasso.com, selezionando il progetto "Nuovo Cineteatro Italia - Spazio 360". Ogni donazione restituisce qualche dono, dagli sconti, alle proiezioni private, alla possibilità di partecipare alle assemblee o a quella di intestarsi una poltrona del cinema, con una targa personalizzata. Si può donare tramite carta di credito o bonifico. È possibile donare anche direttamente alle biglietterie dei cinema, agli orari consultabili su www.teoremacinema.it. La campagna di raccolta fondi resterà attiva fino al 31 gennaio. Per informazioni, telefono 333 445 5367.