Cinema Italia chiuso per lavori: "Puntiamo ad aprire a metà ottobre. Il Piano ha bisogno anche di noi"

A che punto sono i lavori al Cinema Italia? Quando riaprirà? Nelle pagine social il gestore, Teorema Cinema, ricorda che la sala è "al momento interdetta al pubblico perché in seguito a un controllo della Commissione di Pubblico Spettacolo del Comune di Ancona sono stati richiesti aggiornamenti e normazioni alle leggi vigenti". Poi aggiunge: "per un luogo che ha oltre 70 anni sul groppone questi interventi richiedono il coinvolgimento di professionisti in grado di districarsi nella materia burocratica e pratica". Da decenni la sala e la sua arena all’aperto sono un presidio culturale che anima lo storico quartiere del Piano, spesso raccontato nelle cronache locali per le sue criticità: "anche per questo esiste il Cinema Teatro Italia, per cambiarne la narrativa", sottolinea il gestore. La speranza di accogliere il pubblico, nell’attesa del completamento dei lavori, con alcune proiezioni all’aperto, nell’arena, è sfumata per il maltempo.

Per saperne di più, abbiamo chiesto ragguagli a Chiara Malerba (nella foto), che gestisce il Cinema Italia insieme a Francesco Nocciolino: "Stiamo lavorando per la riapertura – ci ha risposto Malerba – i lavori prevedono l’adeguamento dell’impianto elettrico alle norme vigenti come richiesto dalla commissione di vigilanza e altre prescrizioni di minore impatto".

Quali?

"Per esempio, i cartelli di segnalazione delle vie di fuga".

Sono in corso altri controlli?

"I lavori per rispondere alle prescrizioni sono lunghi e dispendiosi, ma abbiamo deciso di sostenerli per non rischiare che l’ennesimo luogo di cultura in città rimanesse chiuso".

Quali sono i tempi per la riapertura?

"Abbiamo la speranza di poter comunicare il termine dei lavori e la rispondenza completa alle prescrizioni entro il prossimo mese. Al momento il prima possibile sembra essere metà ottobre".

A quel punto cosa accadrà?

"La palla passerà nel campo del Comune che speriamo celermente riconvochi la commissione".

Cosa vi aspettate?

"Consapevoli di aver fatto tutto quanto richiesto, siamo fiduciosi di ottenere dalla commissione parere positivo in seguito al quale riaprire immediatamente".