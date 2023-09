"Cinema Montini,un luogo storico"

"Con l’apertura del cinema Montini Fabriano si riappropria di un luogo storico, iconico, che ha fatto emozionare generazioni di fabrianesi e di cui si sentiva la mancanza" così la sindaca Daniela Ghergo in occasione della riapertura, nell’ambito dell’evento Unesco "Carta è cultura", dello storico cinema Montini, in centro a Fabriano. La sua storia iniziò nel 1864. Negli ultimi anni si fermò il progetto di recupero avviato dalla precedente giunta che lo aveva risistemato. Quando ancora non esisteva la multisala la struttura di via Balbo era uno dei tre cinema della città, insieme a Giano ed Excelsior. "Sarà il luogo del cinema d’essai – spiega ancora Ghergo - delle rassegne tematiche, dei convegni, delle compagnie teatrali, delle avanguardie. Un luogo per le iniziative dei giovani, delle associazioni. Il centro avrà un’occasione in più per tornare ad essere il cuore della città. I segni della ripartenza di Fabriano sono tangibili, un altro tassello si aggiunge ad un percorso di rinascita. Fabriano in questi giorni Unesco – conclude - ha mostrato vitalità e la capacità di essere all’altezza di iniziative nazionali".