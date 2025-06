Cinema, musica e mostre per l’estate

Ricordate l’antico detto popolare? "Se vuoi patir le pene dell’inferno… Jesi d’estate... Cingoli d’inverno!". Niente altro che il riferimento al clima e alle temperature proibitive degli opposti periodi ‘incriminati’.

Ora sul clima – mal comune ... – non è che si possa fare granché, sul modo di far trascorrere a residenti e visitatori nella migliore maniera possibile pomeriggi e serate dei prossimi tre mesi, da anni le amministrazioni si danno da fare per offrire una gamma di eventi tra cinema, musica, teatro incontri e sport per ogni fascia di età e interesse.

Ieri nella cornice unica delle sale di Palazzo Pianetti – da anni in pole position tra le bellezze da ammirare e far ammirare a turisti e visitatori vari – tenuta a battesimo dall’assessore alla cultura Luca Brecciaroli, dai responsabili di Viva Servizi Estra e della Bcc di Ostra Vetere (presente a Jesi da 4 anni nella sede di Viale Treste) in qualità di sponsor e sostenitori, ospite d’onore il maestro Ezio Bartocci (inaugurata ieri alle 18 la personale ‘In corso d’opera’ aperta fino al 28 settembre) è stato presentato il programma ‘Jesi si accende d’estate’.

"Un lavoro lungo e faticoso – così Brecciaroli – frutto di relazioni, di incontri, di contatti, di iniziative diverse, di linguaggi diversi, non abbiamo lasciato nulla di intentato per far vivere alla città un’estate all’insegna della cultura e anche del divertimento".

Grande attesa per la stagione dedicata al cinema, tra gli eventi più gettonati per la serie di film in lavorazione nelle Marche negli ultimi due anni, la presenza di registi e attori impegnati sui set cittadini (Alessandro Haber e Luigi Lo Cascio i volti più noti), il Cinema a Casa Avis in Via Gallodoro (dal 3 luglio alle 21 tutti i giovedì di luglio e agosto) la rassegna "Effetto Notte" protagonista dal 12 luglio al 24 agosto (tutti i giorni escluso il giovedì) nell’area ex Appannaggio, film degustazioni e ospiti speciali per l’auspicato ritorno del cinema all’aperto.

Inaugurato con Ludobus, divertimento per i più piccoli, giochi e animazione al Campo Boario e al parco dei Cordai fin al 26, il programma ‘Jesi si accende d’Estate’ parte con la Festa della musica il 21 e 22 giugno al parco del Ventaglio a cura di Valvolare e con la Banda cittadina, chiusura il 23 al Teatro Pergolesi con il grande concerto della Stanford University diretta dal maestro jesino Giancarlo Aquilanti.

Il resto del programma ‘Jesi si accende d’estate’ è consultabile sulle locandine dedicate e i canali ufficiali del Comune di jesi. Di sicuro chi vuole non avrà di che annoiarsi...

Gianni Angelucci