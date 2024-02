Cinema, "pronti a partire". Giometti presidente: rinasce l’associazione

Venerdì 2, presso i locali del Multiplex Giometti di Ancona, si è svolta l’assemblea regionale dei soci dell’associazione di categoria Anec/Agis (Associazione nazionale esercenti cinema; Associazione generale italiana dello Spettacolo) che rappresenta l’esercizio cinematografico nella nostra regione. L’assemblea ha accolto nuovi associati e eletto il nuovo presidente, Massimiliano Giometti, e il Consiglio direttivo. Presenti all’assise gran parte degli operatori economici marchigiani. Particolare importanza ha rivestito il luogo in cui si è svolta l’assemblea: il multiplex della Baraccola, infatti, è una location simbolica per certificare la rinascita dell’associazione. Dopo anni di assenza rientra in Anec/Agis regionale, nel territorio in cui opera maggiormente, Il terzo gruppo di multiplex italiano: Il Gruppo Giometti. Contemporaneamente l’associazione ha accolto con entusiasmo il rientro del Gruppo Ferretti, importante realtà imprenditoriale operante nell’ascolano. Gli associati ringraziano per la gradita presenza il Direttore generale nazionale Anec Simone Gialdini che ha aperto i lavori dell’assemblea. Dopo quasi 80 anni di attività Anec/Agis dimostra di essere un’associazione di fondamentale importanza per la rappresentanza verso gli organi istituzionali regionali e nazionali di una filiera economico/industriale come il cinema che sta vivendo un complesso percorso di rinascita dopo il periodo buio della pandemia di Covid 19.

Con il nuovo assetto associativo, si torna a rappresentare la netta maggioranza sia dei cinema monosala che delle multisala attivi nella nostra regione. "Siamo pronti a dialogare con le istituzioni regionali, Film Commission, Fondazione Marche Cultura e tutte le altre e diverse realtà culturali regionali del Cinema e dello Spettacolo, per rilanciare la centralità delle sale cinematografiche. Si ringrazia per il lavoro svolto negli ultimi anni il presidente uscente Massimiliano Sport Bianchini". Gli associati hanno confermato all’unanimità la fiducia verso la Segretaria Lorella Bonamano ed eletto il nuovo Consiglio direttivo Anec, presieduto appunto da Giometti. Il vice presidente vicario è invece Andrea Cardarelli. Vice presidente è Pietro Ferretti. Poi, Saverio Smeriglio, consigliere; Giovanni Casanova, consigliere. Per l’Agis Massimiliano Giometti, presidente; Eugenia Morosanu, VicePresidente Vicario; Pietro Ferretti, VicePresidente; Giovanni Casanova, VicePresidente.